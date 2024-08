Maicon será avaliado diariamente até sábado (17), dia em que o elenco vascaíno viajará a Santa Catarina - Daniel Ramalho / Vasco

Rio - Maicon deve desfalcar o Vasco no duelo com o Criciúma, pela próxima rodada do Brasileirão. O defensor está com um edema na coxa direita e virou dúvida. A informação é do site 'ge'.



Ele sentiu dores na posterior da coxa direita na vitória sobre o Fluminense, por 2 a 0, no último fim de semana , e foi substituído por João Victor no início da segunda etapa.

Os exames, porém, não detectaram lesão. O zagueiro tratou o problema nos últimos dias e evoluiu bem, mas ainda não tem presença confirmada na próxima rodada.



Maicon será avaliado diariamente até sábado (17), dia em que o elenco vascaíno viajará a Santa Catarina. Mas a tendência é que fique no Rio.

Vasco e Criciúma medem forças no domingo (18), às 16h (de Brasília), no Estádio Heriberto Hülse, pela 23ª rodada do Brasileirão. O Cruz-Maltino ocupa a 10ª posição na tabela, com 27 pontos, e, o Tigre, a 15ª, com 24.