Zé Gabriel perdeu espaço no Vasco e foi emprestado ao CoritibaDivulgação / Vasco

Publicado 15/08/2024 09:57

Cinco saíram desde junho e ainda há a possibilidade de mais nomes serem negociados, para aliviar a folha salarial da SAF vascaína.

Em uma reformulação silenciosa do elenco, o Vasco se desfez nos últimos dois meses de jogadores fora dos planos ou que perderam espaço no time., para aliviar a folha salarial da SAF vascaína.

Antes deles, Clayton Silva, que chegou em março e não se firmou, foi emprestado ao Rio Ave. E Zé Vitor, que estava defendendo o Volta Redonda, seguiu caminho para o União Leiria, também de Portugal.



Um dos primeiros nomes da reformulação do Vasco no meio da temporada foi Medel. Sem clima com os jogadores após agredir um jovem da base e perdendo espaço após a saída do técnico Ramón Díaz, o zagueiro chileno rescindiu o contrato para jogar no Boca Juniors

Essas saídas abrem espaço na folha salarial, que ficou maior com as chegadas de Philippe Coutinho, Souza, Alex Teixeira e Emerson Rodriguez. Todas as negociações para deixar o Cruz-Maltino já foram comandadas pelo novo executivo do futebol, Marcelo Sant'Ana, à exceção de Medel.