Lucas Piton é um dos destaques do Vasco nesta temporada - Marcello Dias / Dia Esportivo / Estadão Conteúdo

Lucas Piton é um dos destaques do Vasco nesta temporadaMarcello Dias / Dia Esportivo / Estadão Conteúdo

Publicado 14/08/2024 17:30

Leia mais: Vasco negocia saída de Pablo Galdames para o San Lorenzo

O lateral-esquerdo sofreu um pisão no duelo com o Atlético-GO, na terça-feira da semana passada, e não apresentou condições de jogo no clássico. Agora, será avaliado diariamente para o próximo compromisso da equipe.



Apesar de nenhuma lesão ter sido detectada, Piton ainda não treinou nesta semana, segundo o 'ge'. Ele está tratando o incômodo, mas a tendência é de que faça atividades com o restante do grupo nesta quinta-feira (15), e, a depender das dores, seja liberado para continuar a programação com o elenco.

Caso o defensor não se recupere, o técnico Rafael Paiva deve escalar Leandrinho no time titular. Isso porque o reserva imediato, Victor Luís, está suspenso por causa do terceiro cartão amarelo.

Leia mais: Vasco oficializa empréstimo de Zé Gabriel ao Coritiba



Vasco e Criciúma medem forças no domingo (18), às 16h (de Brasília), no Estádio Heriberto Hülse, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Cruz-Maltino ocupa a 10ª posição, com 27 pontos, e, o Tigre, a 14ª, com 24.