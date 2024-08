Lucas Piton tem seis gols em 2024 - Matheus Lima/ Vasco

Publicado 14/08/2024 15:20

Rio - Um dos principais jogadores do Vasco na temporada, o lateral-esquerdo Lucas Piton, de 23 anos, está entre os dez atletas com menos de 25 anos mais valorizados que atuam longe das cinco principais ligas do futebol mundial (Alemanha, Espanha, França, Inglaterra e Itália). O ranking foi feito pelo Centro Internacional de Estudos do Esporte (CIES).

Piton está na quinta colocação. Apesar o lateral do Vasco e Welington, que tem a mesma idade e atua na mesma função de Wellington, são os representantes do futebol brasileiro na lista. O ranking tem a liderança de um jogador turco, Ferdi Kadioglu, do Fenerbahçe, que jogou a Eurocopa por seu país. Também figuram na lista o belga De Cuyper, do Brugge (BEL), o holandês Dest, do PSV (HOL).

Lucas Piton é avaliado positivamente por conta da sua experiência e desempenho. Na atual temporada, o lateral-esquerdo soma seis gols e cinco assistências, seu melhor aproveitamento na carreira. No total, Piton soma 81 partidas e sete gols pelo clube.

Aos 23 anos, o lateral-esquedo tem passaporte italiano e, portanto, não constaria como estrangeiro se contratado por uma equipe europeia. O atleta tem chamado a atenção de clubes do futebol europeu e o Vasco tenta mantê-lo por considerá-lo peça fundamental no grupo.