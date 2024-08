Pablo Galdames pode deixar o Vasco - Divulgação / Vasco

Rio - Em busca de aliviar sua folha salarial, o Vasco está negociando o volante Pablo Galdames, de 27 anos, com o San Lorenzo. As conversas estão em andamento, mas ainda falta um acordo salarial entre as partes. As informações são do jornalista Lucas Pedrosa.

Galdames chegou ao Vasco em fevereiro. O clube carioca desembolsou 800 mil euros (algo em torno de R$ 4,2 milhões) para que o Genoa liberasse o chileno que tinha contrato até o meio do ano. O vínculo do volante com o Cruz-Maltino é somente até o fim do ano.



Em busca de mudanças no elenco para avaliar a folha, o Vasco está perto de negociar Bruno Praxedes com o Athletico-PR e também Zé Gabriel com o Coritiba. Estas negociações estão bem encaminhadas, enquanto a de Galdames ainda tem mais detalhes a avançar.

No total, o chileno entrou em campo pelo Vasco em 23 jogos, fez dois gols e deu quatro assistências. Pablo Galdames não conseguiu desenvolver o futebol esperado no clube carioca.