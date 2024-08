Zé Gabriel está de saída do Vasco - Divulgação / Vasco

Zé Gabriel está de saída do VascoDivulgação / Vasco

Publicado 13/08/2024 11:11

Rio - Além de Praxedes que está a caminho do Athletico-PR, o Vasco está perto de negociar outro jogador também com uma equipe paranaense. O Cruz-Maltino encaminhou o empréstimo de Zé Gabriel, de 25 anos, com o Coritiba. As informações são do portal "GE".

O volante perdeu espaço com a saída de Ramón Díaz, mas já atuou em sete partidas pelo Brasileiro. Com isso, a única possibilidade de Zé Gabriel ser negociado no futebol do país seria com equipes da Série B. A negociação avançou e está perto de um desfecho.



As saídas de jogadores na segunda janela estão no planejamento do clube carioca, que quer aliviar a folha salarial e abrir espaço para novas contratações. Para o setor, o Cruz-Maltino fechou com Souza e ainda pode trazer novos nomes.



No Vasco desde 2022, Zé Gabriel viveu seu melhor momento na reta final do Brasileiro de 2023 com Ramón Díaz. O volante ajudou bastante na campanha de recuperação que evitou o rebaixamento do clube carioca. Ele tem 74 jogos e dois gols com a camisa vascaína.