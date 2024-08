Comemoração de Vegetti com Victor Luis - Alexandre Maia/MYPHOTO PRESS/Estadão Conteúdo

Publicado 12/08/2024 08:30 | Atualizado 12/08/2024 08:36

Rio - A lateral esquerda do Vasco vive uma temporada especial. Após viver um período afastado, Victor Luís ressurgiu após o retorno de Rafael Paiva e marcou pela primeira vez com a camisa vascaína na vitória sobre o Fluminense por 2 a 0, no sábado (10), no Nilton Santos, pela 22ª rodada do Brasileirão.

De contestado a reserva imediato de Lucas Piton, Victor Luís ganhou confiança. O jogador foi escolhido de última hora para substituir um dos destaques da equipe e foi elogiado após o clássico com o Fluminense. Ao todo, os laterais somam quatro participações em gols nos últimos quatro jogos.

No clássico contra o Fluminense, Victor Luís foi praticamente impecável tanto na defesa quanto no ataque. O lateral-esquerdo marcou um gol, acertou 88% dos passes, venceu 56% dos duelos defensivos, recuperou três bolas e fez dois desarmes, além de três cortes, de acordo com o "SofaScore".

Após a vitória no clássico, o Vasco terá a semana livre para trabalhar visando o próximo compromisso. O Cruz-Maltino volta a campo no domingo (18), às 16h (de Brasília), contra o Criciúma, no Estádio Heriberto Hülse, pela 23ª rodada do Brasileirão.