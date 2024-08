Musa do Vasco, Bia Fernandes faz promessa ousada por vaga na Libertadores - Divulgação / Léo Cordeiro

Musa do Vasco, Bia Fernandes faz promessa ousada por vaga na LibertadoresDivulgação / Léo Cordeiro

Publicado 12/08/2024 15:01

A modelo e ex-Miss Bumbum Bia Fernandes está animada com a campanha do Vasco no Brasileirão, mas quer mais. A musa vascaína sonha com a Libertadores e fez a promessa de ficar nua em São Januário em caso de vaga na Libertadores.

fotogaleria

Com o Vasco em 10º lugar, com 27 pontos, a missão não será fácil. A distância para o G-6 atualmente é de nove pontos, mas a musa do Vasco quer dar "uma motivação" a mais para torcida e time.



"'Vou ficar pelada em São Januário caso o time consiga uma vaga direta na próxima Libertadores depois de tantos anos', afirmou a morena que faz sucesso com seus conteúdos sensuais no Privacy, plataforma brasileira semelhante ao OnlyFans.



Bia Fernandes, inclusive, já disse anteriormente que vários jogadores já assinaram o seu Privacy e alguns lhe mandaram mensagens para se encontrarem pessoalmente.

"Principalmente do Vasco e de rivais também, e alguns da gringa. Mas sempre aparecem com perfis fake, porque são comprometidos ou não querem exposição. Inclusive, já recebi mensagens de alguns deles, mas não sou maria-chuteira', garantiu.