Rafael Paiva está confiante que Vasco conseguirá mais do que fugir do Z-4 no BrasileirãoLeandro Amorim/vasco

Publicado 11/08/2024 06:30

se mostrou mais otimista em buscar mais do que apenas fugir do Z-4.

vitória por 2 a 0 sobre o Fluminense , sábado (10) no Nilton Santos, fez o Vasco abrir seis pontos para a zona de rebaixamento e se aproximar da parte de cima da tabela, com o 10º lugar. O caminho ainda é longo para entrar na briga pelo G-6 do Brasileirão, mas o técnico Rafael Paiva

"A gente consegue trabalhar um pouquinho mais tranquilo, se é que dá para falar isso no Vasco. E dá para almejar coisas maiores. Quando estamos na primeira página, conseguimos almejar coisas maiores, é o que o Vasco merece, é aonde tem que estar e a gente vai trabalhar muito para manter isso", avisou.



Para Paiva, além da vitória que deu fim a uma sequência de quatro rodadas sem vencer, a boa atuação no clássico, após jogos em que o time não se portou bem, é uma prova de que o Vasco pode mais no Brasileirão.



"Temos que buscar mais jogos assim. Qual o segredo? Não sei. Quero mais nesse nível. O jogo encaixou. Os jogadores sabiam que precisavam entregar. Agora é tentar manter isso", disse.



"Esse equilíbrio é difícil porque tem um peso grande externo. Por mais que tentemos nos blindar o que vem de fora pode chegar. A torcida é exigente, mas a gente sabe que é um processo, tem que ter paciência. Quando a vitória não vem faz parte do processo, é preciso manter o alerta ligado. A nossa pontuação na tabela diz isso. Nós queremos disso para mais", disse.



O treinador do Vasco também celebrou a primeira vitória em clássicos desde que assumiu o elenco principal.



"O peso é muito maior. A gente precisa dar essa resposta para nós mesmos. Caiu no jogo contra o Fluminense, e fico feliz", completou.



Veja outras declarações do técnico do Vasco

Postura de Payet

"Sinto Payet muito mais feliz jogando, isso é o mais importate. Ele tem exercido mais liderança no vestiário. Está falando e se expondo mais. Isso aparece dentro de campo. Está ajudando a defender. O Payet está encontrando o jogo dele de novo e cada vez mais feliz. O Payet bem em campo a gente sabe que a chance da vitória é cada vez maior".



Retorno de João Victor

"É um jogador fantástico. O dia a dia é muito bom, é um cara concentrado, gosta de jogar, estava incomodado porque vivia bom quando teve a lesão. Temos até que frear um pouco porque ele é meio maluquinho. Ele tem muita qualidade e quer provar o valor dele. Ele vai nos ajudar nos jogos que estão vindo pela frente".