João Victor está fora de ação desde o final do mês de junhoLeandro Amorim/Vasco

Publicado 07/08/2024 19:45

Rio - Recuperado de lesão parcial no ligamento colateral lateral do joelho direito , João Victor deve retornar ao Vasco no clássico com o Fluminense no sábado (10), pelo Brasileirão, às 21h30 (de Brasília), no Estádio Nilton Santos. A tendência é de que o zagueiro seja relacionado para o confronto, de acordo com o "ge".

O camisa 38 havia se lesionado no empate por 1 a 1 com o Botafogo, em junho, após se chocar com um jogador do Glorioso. Ele retorna dentro do prazo de seis semanas de recuperação previsto.



No Cruz-Maltino desde o começo desta temporada, ele ainda busca se firmar na equipe titular. Até aqui, fez 20 jogos com a camisa do clube e não marcou nenhum gol.