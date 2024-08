Hugo Moura vê time do Vasco cansado com maratona de jogos - Leandro Amorim / Vasco

Publicado 07/08/2024 12:18

Para o volante, a derrota para o Grêmio, em um gramado castigado por causa de forte chuva, ainda cobra o preço ao elenco vascaíno.



"Desde o jogo contra o Grêmio, naquele campo horrível, com muita chuva e muito pesado, dificultou muito nossa sequência de trabalho, de treinos. Creio que não foi nada de parte técnica (os quatro jogos sem vencer), mas poelo cansaço que o grupo está, o que deixa a gente mole. Não podemos entrar mole, agora é tentar descansar", avaliou o jogador na zona mista após a partida em São Januário.



Com um clássico contra o Fluminense marcado para sábado, às 21h30 no Nilton Santos, Hugo Moura conta com os três dias de preparação para o time descansar mais.



"Calendário brasileiro é desse jeito, é tentar descansar nesses três dias para ir para o jogo contra o Fluminense. Vai ser jogo dificil porque eles estão numa crescente boa, mas vamos para fazer o nosso jogo da vida", completou.