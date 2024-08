Vegetti e Pedro Henrique disputam a bola em Vasco x Atlético-GO - Thiago Ribeiro/Agif/Estadão Conteúdo

Vegetti e Pedro Henrique disputam a bola em Vasco x Atlético-GO Thiago Ribeiro/Agif/Estadão Conteúdo

Publicado 07/08/2024 00:27

"É um objetivo que propusemos no início do ano. Vai ser muito difícil. A Copa é um torneio muito importante, também tem jogo de volta. Se faz muito difícil de jogar. A gente conseguiu o gol contra um rival duro, mas agora temos que nos recuperar no Brasileirão para seguir somando", disse Vegetti, à TV Globo.

Agenda

A equipe de Rafael Paiva volta a campo no próximo sábado, às 21h30, para enfrentar o Fluminense no Estádio Nilton Santos. A partida é válida pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro.