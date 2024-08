Leo Jardim é goleiro do Vasco - Leandro Amorim/vasco

Publicado 07/08/2024 00:11

Rio - Léo Jardim deu destaque para o lado mental do Vasco após a vitória sobre o Atlético-GO por 1 a 0, nesta terça-feira (6), que classificou o time para as quartas de final da Copa do Brasil . Lucas Piton anotou o único gol jogo, na reta final do primeiro tempo. Na etapa complementar, o Dragão pressionou e teve uma grande chance de empatar, com Derek, praticamente na pequena área, mas o goleiro salvou o Cruz-Maltino.

"A gente fica muito feliz por representar uma instituição tão grande e voltar a colocar o Vasco no lugar que ele merece. É claro que ainda tem muita coisa pela frente, mas a gente fica muito feliz, muito feliz pela partida da equipe toda, dar os parabéns. Ressaltei nas outras classificações o mental da equipe. E acho que hoje, mais uma vez, é uma prova", disse Léo Jardim, ao SporTV.

"Uma equipe muito resiliente e, apesar de toda dificuldade, a gente consegue se provar muito forte. Mais uma vez, hoje, foi uma prova disso. Fico feliz em poder ajudar. Para isso que eu trabalho, me sacrifico, fico longe da minha família, para poder viver esses momentos e ajudar a equipe. Fico muito feliz de poder ajudar e da gente poder classificar", completou.

O adversário do Gigante da Colina na próxima fase da competição será conhecido após sorteio. A equipe de Rafael Paiva volta a campo no próximo sábado, às 21h30, para enfrentar o Fluminense no Estádio Nilton Santos. A partida é válida pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro.

"Hoje era um dos jogos mais importantes da temporada. Com certeza a gente se classificar dá uma confiança a mais para os próximos jogos do campeonato. A gente que sábado agora tem um clássico muito difícil, mas com certeza vamos muito confiantes para fazer um grande jogo e buscar a vitória", finalizou o goleiro.