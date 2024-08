Lucas Piton comemora gol marcado em Vasco x Atlético-GO - Leandro Amorim/Vasco

Publicado 06/08/2024 23:47

Rio - O Vasco está classificado para as quartas de final da Copa do Brasil. A conquista da vaga veio com a vitória sobre o Atlético-GO por 1 a 0, nesta terça-feira (6), em São Januário. Lucas Piton anotou o único gol da noite, já na reta final do primeiro tempo, em um lance que contou com uma falha de Guilherme Romão. Na ida, as duas equipes empataram em 1 a 1 . Dessa forma, o Cruz-Maltino avançou com um triunfo de 2 a 1 no placar agregado.

Com o resultado, o Gigante da Colina volta a uma quartas de final da Copa do Brasil após nove anos. O adversário na próxima fase da competição será conhecido em sorteio.

A equipe de Rafael Paiva volta a campo no próximo sábado, às 21h30, para enfrentar o Fluminense no Estádio Nilton Santos. A partida é válida pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Jogadores do Vasco reunidos no gramado de São Januário Leandro Amorim/Vasco

O jogo

As duas equipes mostraram pouca inspiração no primeiro tempo. O Vasco tinha mais controle do jogo, mas encontrava dificuldades parar criar e só conseguia incomodar com chutes de fora da área. Os principais foram com Payet e Hugo Moura.

O Atlético-GO também fez pouco e só assustar aos 28 minutos, quando Shaylon invadiu a área após triangulação com Luiz Fernando, mas Piton acompanhou o meio-campista e o atrapalhou no momento da finalização.



O primeiro tempo caminhava para o fim sem gols, mas o Vasco finalmente encaixou uma boa jogada e tirou o zero do placar no último lance do primeiro tempo. Aos 49 minutos, Paulo Henrique avançou pelo meio e tocou para Vegetti. O atacante finalizou, e a bola explodiu no zagueiro Pedro Henrique. Lucas Piton pegou o rebote e chutou. Guilherme Romão tentou salvar, mas se enrolou duas vezes e não conseguiu evitar o gol.

Piton, do Vasco, brilhou mais uma vez na Copa do Brasil Peter Ilicciev/Enquadrar/Estadão Conteúdo

Na etapa complementar, o Vasco não teve controle da partida em momento nenhum e viu o Dragão crescer no jogo. Rafael Paiva mexeu no time, mas não conseguiu solucionar o problema.

O Dragão pressionou bastante e teve a melhor chance com Derek. Após uma bola levantada na área, o centroavante ficou com a sobra praticamente dentro da pequena área, mas parou na grande defesa de Léo Jardim. Apesar dos sustos, o Cruz-Maltino se segurou e garantiu vaga na próxima fase da Copa do Brasil.

Vegetti e Pedro Henrique disputam a bola em Vasco x Atlético-GO Thiago Ribeiro/Agif/Estadão Conteúdo

Ficha técnica

Vasco 1 x 0 Atlético-GO



Data e hora: 6/8/2024, às 21h45

Local: São Januário, no Rio de Janeiro (RJ)

Árbitro: Bráulio da Silva Machado (FIFA/SC)



Cartões amarelos: Paulo Henrique, Galdames e GB (VAS) / Alejo, Rhaldney e Luiz Fernando (ACG)

Cartões vermelhos: Pedro Rangel, depois do jogo (ACG)

Gols: Lucas Piton (1-0) (49'/1ºT)

VASCO (Técnico: Rafael Paiva)

Léo Jardim; Paulo Henrique, Maicon, Léo e Lucas Piton (Victor Luis, 25'/2ºT); Sforza, Hugo Moura (JP, 19'/2ºT), Matheus Carvalho (Galdames, 25'/2ºT) e Payet (GB, 19'/2ºT); Adson (Emerson Rodríguez, 43'/2ºT) e Vegetti.

ATLÉTICO-GO (Técnico: Umberto Louzer)

Pedro Rangel; Roni (Rhaldney, 41'/2ºT), Adriano Martins, Pedro Henrique e Guilherme Romão (Rodallega, 38'/2ºT); Gonzalo Freitas (Max, 25'/2ºT), Baralhas, Shaylon (Hurtado, 38'/2ºT) e Alejo Cruz; Luiz Fernando e Emiliano Rodríguez (Derek, Intervalo).