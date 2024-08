Lucas Piton foi decisivo na vitória do Vasco - Marcello Dias/Dia Esportivo/Estadão Conteúdo

Publicado 07/08/2024 01:36 | Atualizado 07/08/2024 01:40

Rio - Nesta terça-feira (6), o Vasco venceu o Atlético-GO em São Januário por 1 a 0 e avançou às quartas de final da Copa do Brasil após nove anos. Lucas Piton anotou o único gol da noite. Veja como foi no vídeo abaixo:





O adversário do Cruz-Maltino na próxima fase da competição será conhecido em sorteio. A equipe de Rafael Paiva volta a campo no próximo sábado, às 21h30, para enfrentar o Fluminense no Estádio Nilton Santos. A partida é válida pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro.