No Vasco, Praxedes fez dois gols e deu duas assistências em 35 partidasDivulgação / Vasco

Publicado 06/08/2024 15:58 | Atualizado 06/08/2024 16:00

Rio - Meio-campista do Vasco , Praxedes entrou na mira do Athletico-PR, que já conversa com o estafe do atleta para tentar selar o acordo. O camisa 21 está emprestado ao Cruz-Maltino junto ao Red Bull Bragantino até o final desta temporada.

Agora, de acordo com o 'ge', o próximo passo do Furacão será negociar com ambos os clubes. O meia perdeu espaço no Gigante de Colina e fez somente seis jogos nesta edição do Campeonato Brasileiro. Dessa forma, ainda pode entrar em campo por outro time na competição.



Vale ressaltar que caso o meia permaneça no Rio de Janeiro há a possibilidade do Cruz-Maltino ativar a opção de compra ao fim do vínculo, no valor de 3 milhões de euros (aproximadamente R$ 18,4 milhões).