João Victor, do Vasco, entrou em campo 20 vezes nesta temporada - Leandro Amorim / Vasco

João Victor, do Vasco, entrou em campo 20 vezes nesta temporadaLeandro Amorim / Vasco

Publicado 05/08/2024 19:18

Leia mais: Coutinho sente problema na coxa e vai desfalcar o Vasco na Copa do Brasil



A previsão é de que o camisa 38 esteja à disposição para enfrentar o Criciúma, dia 18. Porém, segundo informações do canal 'Atenção, Vascaínos!', João Victor tem chances de ser relacionado para o duelo com o Fluminense, no próximo sábado (10), uma vez que já treina no gramado do CT Moacyr Barbosa. A previsão é de que o camisa 38 esteja à disposição para enfrentar o Criciúma, dia 18. Porém, segundo informações do canal 'Atenção, Vascaínos!', João Victor tem chances de ser relacionado para o duelo com o Fluminense, no próximo sábado (10), uma vez que já treina no gramado do CT Moacyr Barbosa.

No Cruz-Maltino desde o começo desta temporada, ele ainda busca se firmar na equipe titular. Até aqui, fez 20 jogos com a camisa do clube.