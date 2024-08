Vasco e Red Bull Bragantino mediram forças em São Januário - Ari Ferreira/Red Bull Bragantino

Vasco e Red Bull Bragantino mediram forças em São JanuárioAri Ferreira/Red Bull Bragantino

Publicado 03/08/2024 21:27

Rio - Neste sábado (3), o Vasco empatou com o Red Bull Bragantino por 2 a 2 no estádio de São Januário , em jogo da 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. Jhon Jhon abriu o placar para o Massa Bruta, mas GB e Adson colocaram o Cruz-Maltino em vantagem. No apagar das luzes, porém, Helinho marcou e deu números finais à partida. Abaixo, assista aos melhores momentos:





Com o resultado, o Gigante da Colina soma 24 pontos e aparece na 11ª colocação do campeonato. Agora, o time carioca vira a chave para as oitavas de final da Copa do Brasil.