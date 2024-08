Clayton Silva não engrenou com a camisa do Vasco - Leandro Amorim/Vasco

Clayton Silva não engrenou com a camisa do VascoLeandro Amorim/Vasco

Publicado 01/08/2024 14:58 | Atualizado 01/08/2024 14:59

Rio - O Rio Ave, de Portugal, anunciou a contratação de Clayton Silva na tarde desta quinta (1º). O jogador foi cedido por empréstimo pelo Vasco por uma temporada.

Através de suas redes sociais, o atacante se despediu do Cruz-Maltino, afirmando que sua saída é apenas um "até breve".

"Venho através desse post mostrar minha gratidão e dizer um até breve para esse grande clube do futebol brasileiro, com uma torcida apaixonada. Obrigado por todo aprendizado durante esse tempo, Vasco! Seguirei torcendo pelos amigos que fiz no Gigante!", disse.

Clayton Silva chegou ao Vasco em março vindo do Casa Pia, também de Portugal, por cerca de três milhões de euros (R$ 16,13 na cotação da época). Entretanto, ele atuou por apenas oito jogos pelo Cruz-Maltino, sem ter feito nenhum gol e nenhuma assistência, e não se firmou como uma unanimidade no clube.