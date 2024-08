Rafael Paiva é o técnico do Vasco - Leandro Amorim/Vasco

Publicado 01/08/2024 00:48

Goiânia - Rafael Paiva admitiu que o Vasco não se encontrou no jogo contra o Atlético-GO, que terminou empatado em 1 a 1 , na noite desta quarta-feira (31), no Estádio Antônio Accioly. O técnico lembrou do desgaste do time pela quarta partida seguida fora de casa e ressaltou que o gol sofrido muito cedo também dificultou o time. Ele ainda elogiou a atuação do adversário e deu destaque para a luta do Cruz-Maltino.

"Realmente a gente não se encontrou no jogo. A gente sabia que seria um jogo muito difícil, o contexto do nosso quarto jogo fora seguido, realmente estamos muito desgastados, mas a gente veio com a ideia de tentar jogar, de tentar machucar mais o Goianiense. E a gente tomou um gol muito cedo. Isso dificultou também. A gente não se encontrou no jogo hoje, mérito do Goianiense também, que fez um jogo bom. A gente não se encontrou, individualmente não conseguimos fazer um bom jogo", analisou Rafael Paiva.

"Assim como é o Vasco, lutamos muito. A gente sabia que, se a gente não conseguisse jogar, se nosso jogo não encaixe, teríamos que lutar muito, defender muito. Mais uma vez, a gente defendeu muito bem. A gente foi muito pressionado na nossa área, a gente defendeu bolas embaixo do gol. Se tem algum ponto positivo, é o quanto a gente foi forte defensivamente para proteger a nossa meta, o nosso gol. Realmente nosso jogo hoje não encaixou, não fomos bem", prosseguiu.

O Vasco perdia a partida até os 43 minutos do segundo tempo, quando Vegetti apareceu após bom cruzamento de Lucas Piton para balançar as redes. Esta foi uma das poucas oportunidades que o centroavante teve na partida.

"Como o resto do time, Vegetti não conseguiu participar muito do jogo. Foi muito pressionado, marcação em cima dele o tempo todo. Ele foi o jogador que foi marcado individual o tempo, com cobertura em vários momentos. Na hora que conseguia limpar o lance, tinha falta tática. Então, por isso que acho que o Goianiense teve muito mérito também. Fez muita falta tática em cima do Vegetti. Ele não conseguia girar para jogar, para tabelar, para andar no espaço", disse Paiva.

"Quando conseguíamos acioná-lo, era falta em cima dele. E não conseguimos chegar pelos lados do campo para nossa arma, que é o Vegetti dentro da área. Conseguimos no final. É um jogador que está muito conectado com o jogo o tempo todo. Muito concentrado e focado. Ele sabe que precisa de uma bola para definir o jogo, e hoje conseguiu", completou.

Os dois times voltam a se enfrentar na próxima terça-feira (6/8), às 21h45, em São Januário. Vitória por qualquer placar garante o Vasco nas quartas de final. Um novo empate força a decisão por pênaltis.

"Eu não vejo (o empate) com sabor de vitória. Empate é um empate. A gente veio para buscar a vitória. Acho que o Atlético fez um jogo muito bom, mas o futebol nem sempre é 'quem jogar melhor, ganha'. Então, não é só o merecimento. Faz parte a gente sofrer e não tomar gol. Isso é uma coisa que evoluímos muito. A gente foi mais exposto ali na nossa área, na nossa meta. A gente não gostaria, mas é importante destacar que defendemos bem, protegemos bem o nosso gol", garantiu o treinador.

"Cobramos isso dos atletas, isso faz parte do jogo. Se defender, ser amassado em alguns momentos e não tomar o gol. Acho que tem o nosso mérito também. É um empate que mantém a gente vivo. Vamos levar para nossa casa e vamos tentar evoluir para tentar fazer um jogo melhor e passar de fase", finalizou.