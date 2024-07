Vasco foi derrotado nas duas últimas partidas - Matheus Lima/Vasco

Publicado 29/07/2024 11:44

Rio - Após conquistar quatro vitórias seguidas no Brasileiro, o Vasco se distanciou da zona do rebaixamento e passou vislumbrar outros objetivos na competição. Porém, nas últimas duas partidas, o Cruz-Maltino passou em branco, atuando longe do Rio, e perdeu a oportunidade de se aproximar do G-6.

O clube carioca foi derrotado contra o Atlético-MG e contra o Grêmio. Nas duas partida, o Vasco não conseguiu balançar as redes. Apesar dos tropeços, a equipe de Rafael Paiva ocupa a 11º lugar, com cinco pontos de vantagem para a zona de rebaixamento.

No entanto, os resultados ruins impediram que o clube carioca se aproximasse do G-6. Caso tivesse somando seis pontos, o Vasco estaria na oitava colocação com apenas três pontos de desvantagem para o São Paulo, que no momento está em sexto lugar na competição.

Na próxima quarta-feira, o Vasco terá mais um desafio longe do Rio de Janeiro, porém, desta vez é pela Copa do Brasil. Em Goiânia, a equipe carioca irá encarar o Atlético-GO, às 21h30 (de Brasília), no jogo de ida das oitavas de final da competição.