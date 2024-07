Grêmio e Vasco mediram forças em Chapecó - Liamara Polli/Grêmio FBPA

Publicado 28/07/2024 21:34 | Atualizado 28/07/2024 21:35

Santa Catarina - Em um jogo marcado por forte chuva, poças d'água e lama no gramado da Arena Condá, em Chapecó, o Vasco perdeu para o Grêmio por 1 a 0 , pela 20ª rodada do Brasileirão, neste domingo, 28. Soteldo anotou o único gol do jogo. Abaixo, assista aos melhores momentos:





Agora, o Vasco vira a chave para a Copa do Brasil. A equipe de Rafael Paiva volta a campo na próxima quarta-feira, às 21h30, para enfrentar o Atlético-GO no Estádio Antônio Accioly. A partida em questão é válida pelo jogo de ida das oitavas de final.

O próximo compromisso no Brasileirão será contra o Red Bull Bragantino. As duas equipes medirão forças no sábado, a partir das 19h, em São Januário. O Gigante da Colina tem 23 pontos e aparece na 11ª primeira colocação do campeonato.