Philippe Coutinho pode ganhar primeira oportunidade como titular - Leandro Amorim / Vasco

Philippe Coutinho pode ganhar primeira oportunidade como titularLeandro Amorim / Vasco

Publicado 27/07/2024 12:31

Rio - O Vasco deve ter uma novidade de peso para o próximo jogo. O meia Coutinho deve receber a primeira oportunidade como titular diante do Grêmio, neste domingo (28), às 19h (de Brasília), na Arena Condá, pela 20ª rodada do Brasileirão, segundo informações do "ge".

Coutinho estreou na derrota por 2 a 0 diante do Atlético-MG, no último dia 22, na Arena MRV. O camisa 11 atuou por apenas 23 minutos, criou uma chance, deu uma finalização, teve 76% de aproveitamento nos passes, acertou a única bola longa que tentou e conseguiu duas interceptações.

O camisa 11 atuou centralizado e, por vezes, buscou jogo pelo lado esquerdo e levou para o meio. Sem Payet, a tendência é que o técnico Rafael Paiva mantenha Coutinho centralizado e jogando ao lado de Hugo Moura e Mateus Cocão no meio-campo.

O Vasco deve ir a campo contra o Grêmio escalado com: Léo Jardim; Paulo Henrique, Maicon, Léo e Lucas Piton; Hugo Moura, Mateus Cocão e Philippe Coutinho; Emerson Rodríguez, David e Vegetti.

Apesar da derrota após quatro vitórias consecutivas, o Vasco segue afastado da zona de rebaixamento e ocupa o 11º lugar com 23 pontos.