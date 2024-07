Bandeira do Vasco - Leandro Amorim/Vasco

Bandeira do VascoLeandro Amorim/Vasco

Publicado 25/07/2024 22:04 | Atualizado 25/07/2024 22:04

A arbitragem, aliás, já estava na escolha dos árbitros. O Cruz-Maltino apontou a advogada Ana Tereza Basílio, e a empresa estadunidense indicou o advogado Maurício Almeida Prado. Segundo o site, a FGV até chegou a mandar uma lista com nomes para a escolha de forma consensual do terceiro antes da suspensão.

Entenda o cenário

A 777 Partners não é mais controladora do futebol de nenhum de seus clubes. A informação foi confirmada por Pedrinho , em entrevista coletiva no dia 5 de julho.

Na época, o mandatário conversou com a A-Cap, seguradora que assumiu o controle da 777, e disse que ela não tem interesse em tocar o futebol do Cruz-Maltino. As partes, de acordo com ele, já tiveram uma reunião e buscarão um novo investidor para o Gigante da Colina.

"Eles (777 Partners), através do Josh e sua diretoria, foram destituídos sobre o controle do futebol. Com relação à A-CAP, eles vieram ao Brasil, tivemos uma reunião, que foi muito cordial. Eles não têm interesse em tocar o futebol. Com isso, obviamente, a relação ficou muito melhor. Tivemos mais ou menos 2h30, 3h de reunião para, juntos, buscarmos um novo investidor", disse Pedrinho, na ocasião.

Dessa forma, na semana passada, o Vasco anunciou que optou por suspender a ação na Justiça contra a 777 Partners pelo período de 90 dias . A decisão foi tomada em comum acordo com a A-Cap.

Agora, decidiram suspender a mediação pelo mesmo período. Vale lembrar que, para litígios judiciais entre Vasco e 777 Partners, está previsto em contrato arbitragem com mediação da FGV.