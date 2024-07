Jair e Paulinho em trabalho de recuperação - Reprodução / Instagram

Publicado 25/07/2024 19:52 | Atualizado 25/07/2024 19:53

Jair e Paulinho estão há cinco meses afastados por causa de lesões nos ligamentos cruzados dos seus joelhos. A expectativa é que ambos retornem aos gramados em outubro, segundo informação do "ge" publicada nesta quinta-feira (25).

De acordo com a publicação, o tratamento dos meias está avançado. Os dois fazem fisioterapia e exercícios leves no campo. Em breve, eles serão entregues à preparação física para fortalecimento muscular. A fase de transição deve acontecer na segunda metade de agosto, onde os trabalhos com a bola serão intensificados.

Jair tem 29 anos e está no Vasco desde o início de 2023. Sua última partida pelo clube foi o empate em 0 a 0 contra o Flamengo, pelo Campeonato Carioca 2024. Já Paulinho, de 27 anos, está fora de combate desde o jogo contra o Bangu, no fim de janeiro, pela mesma competição.