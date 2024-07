Philippe Coutinho estreou pelo Vasco na derrota diante do Atlético-MG - Leandro Amorim / Vasco

Philippe Coutinho estreou pelo Vasco na derrota diante do Atlético-MGLeandro Amorim / Vasco

Publicado 22/07/2024 08:00 | Atualizado 22/07/2024 08:06

Rio - A sequência de vitórias do Vasco terminou, mas a estreia de Philippe Coutinho não deixou abalar a confiança da equipe. Na reestreia pelo clube, o camisa 11 entrou durante o segundo tempo da derrota por 2 a 0 para o Atlético-MG , neste domingo (21), na Arena MRV, pela 17ª rodada do Brasileirão, e indicou como deve ser utilizado.

Philippe Coutinho jogou apenas 23 minutos. O camisa 11 atuou centralizado e, por vezes, buscou jogo pelo lado esquerdo e levou para o meio. Sem atuar desde maio, quando defendia o Al-Duhail, do Catar, o jogador teve uma estreia discreta e ainda busca a melhor forma. Entretanto, ainda criou uma chance para o também estreante Emerson Rodríguez.

Em 23 minutos, Coutinho criou uma chance, deu uma finalização, teve 76% de aproveitamento nos passes, acertou a única bola longa que tentou e conseguiu duas interceptações. Após a partida, o camisa 11 admitiu que ainda está longe do ritmo ideal e que tem trabalhado para alcançar o mesmo nível físico dos companheiros.

Apesar da derrota após quatro vitórias consecutivas, o Vasco terá uma semana livre de trabalho. O Cruz-Maltino segue afastado da zona de rebaixamento e ocupa o 11º lugar com 23 pontos, e volta a campo somente no próximo domingo (28), às 16h (de Brasília), contra o Grêmio, fora de casa, pela 19ª rodada do Brasileirão.