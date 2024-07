Jogadores do Vasco reunidos no gramado - Leandro Amorim/ Vasco

Jogadores do Vasco reunidos no gramadoLeandro Amorim/ Vasco

Publicado 21/07/2024 15:06 | Atualizado 21/07/2024 15:08

Rio - Sem mudanças, o Vasco está escalado para enfrentar o Atlético-MG na Arena MRV, às 16h deste domingo, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. Rafael Paiva manteve a mesma equipe que venceu o Atlético-GO na rodada passada. Dessa forma, Alex Teixeira, Emerson Rodríguez e Philippe Coutinho aparecem como opções para o técnico de reservas. O único reforço que não fica à disposição é Souza.

O Cruz-Maltino vai a campo com: Léo Jardim; Paulo Henrique, Maicon, Léo e Lucas Piton; Hugo Moura, Matheus Carvalho e Praxedes; Adson, David e Vegetti.

Rafael Paiva também não contará com João Victor, que já faz atividades no gramado com a fisioterapia, e Payet, que, de acordo com o Vasco, "está em fase final de aprimoramento".

O Gigante da Colina soma 23 pontos e aparece na nona posição do Brasileirão. Já o Galo tem 22 a ocupa a 11ª colocação.