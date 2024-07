Emerson Rodríguez é o novo reforço do Vasco - Leandro Amorim/Vasco

Publicado 20/07/2024 14:28

Rio - Novo reforço do Vasco, o atacante colombiano Emerson Rodríguez foi apresentado na manhã deste sábado (20), em São Januário. Em suas primeiras palavras com a camisa cruz-malltina, o jogador de 23 anos celebrou a oportunidade de atuar ao lado de mais dois grandes nomes do futebol, como Coutinho e Payet. No Inter Mimai, ele foi companheiro de Messi Suárez.

"Esse tempo no Inter (Miami) foi bonito e creio que todos jogadores querem estar com eles, dividir com Jordi Alba, Messi, Suárez, e agora Coutinho e Payet. Então, para mim é com um sonho. É uma alegria muito grande estar com eles, são muito talentosos. Aprendemos com a mentalidade deles, de como se treina, como se alimentar, disciplina. Isso é bom para a nossa profissão", celebrou o novo jogador cruz-maltino.

Ponta de velocidade, Rodríguez se colocou à disposição para ajudar a equipe da forma que Rafael Paiva achar melhor. O colombiano mostrou ansiedade pela estreia.

"Sei que com minha velocidade e com gols, muitas assistências, vão ter muitos momentos de alegria. Amanhã, se entro, vou dar meu melhor por essa camisa e mostrar o motivo de ter vindo aqui. Creio que vamos ganhar muitas coisas bonitas", afirmou o atacante.

"Venho treinando há duas semanas com a equipe, me encontro apto e se ele me colocar amanhã, vou tratar de fazer muito bem, eu e meus companheiros. Estamos nos preparando bem para isso e amanhã vai ser um dia de alegria porque vamos estar atrás de três pontos", concluiu.

Emerson Rodríguez pode fazer sua estreia pelo Vasco neste domingo (21). Ele foi relacionado para a partida contra o Atlético-MG, às 16h (de Brasília), na Arena MRV, que também pode ser o primeiro jogo de Coutinho após o retorno.