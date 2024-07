A Arena Condá é a casa da Chapecoense - Alessandra Seidel | ACF

A Arena Condá é a casa da ChapecoenseAlessandra Seidel | ACF

Publicado 19/07/2024 22:42

Rio - A CBF confirmou que a partida entre Grêmio e Vasco, válida pela 20ª rodada do Brasileirão, acontecerá na Arena Condá, em Chapecó (SC). Data e horário também estão confirmados para o dia 28 deste mês (um domingo), às 16h.

Sem poder utilizar a Arena, que ainda não tem condições de receber partidas em razão da tragédia das chuvas que assolou o Rio Grande do Sul, o Grêmio já mandou jogos no Couto Pereira, no Paraná, e uma partida no Kleber Andrade, no Espírito Santo. Os últimos compromissos do Tricolor Gaúcho, porém, aconteceram no Estádio Centenário, em Caxias do Sul.



Em nota, o clube destacou que levar o jogo para Chapecó contempla a torcida do oeste catarinense e sudoeste do Paraná. Leia abaixo:

A decisão, que conta com a inestimável colaboração da Associação Chapecoense de Futebol e da Prefeitura de Chapecó, contempla a gigantesca torcida gremista do Oeste Catarinense e Sudoeste do Paraná, regiões que abraçaram de forma muito positiva o povo gaúcho atingido pela trágica enchente do último mês de maio. Além disso, o Grêmio conclama todos os torcedores do Clube de outras localidades, de toda a região sul, para que lotem a Arena Condá para apoiar o Tricolor neste duelo importantíssimo diante do Vasco da Gama.