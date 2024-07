Vegetti é o principal jogador do Vasco nesta temporada - Leandro Amorim / Vasco

Vegetti é o principal jogador do Vasco nesta temporadaLeandro Amorim / Vasco

Publicado 18/07/2024 20:51 | Atualizado 18/07/2024 20:53

Pablo Vegetti publicou, nesta quinta-feira (18), um vídeo em comemoração aos seus 50 jogos com a camisa do Vasco da Gama. O centroavante argentino agradeceu o carinho da torcida e elogiou a história do clube.



"Muito feliz por completar 50 jogos com esta camisa, é uma honra e uma responsabilidade muito grande vestir as cores de um clube com tanta história e com uma imensa torcida como o Vasco da Gama. Desejo que cumpramos todos os objetivos durante o caminho percorrido e que esta marca seja apenas o começo de uma grande história", afirmou.

Vale lembrar que com os amistosos internacionais do início do ano, Vegetti teria 52 jogos, mas para a contagem do jogador, foram contabilizadas apenas as partidas oficiais. Com a camisa cruz-maltina, o atacante tem 24 gols marcados, sendo 14 na atual temporada, e é o 8º maior artilheiro estrangeiro da história do clube.