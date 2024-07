Vegetti é o principal jogador do Vasco nesta temporada - Leandro Amorim / Vasco

Publicado 18/07/2024

"Ótimo trabalho de todo o grupo, três pontos muito importantes que nos permitem continuar olhando para cima, mas com a convicção de que não conseguimos nada, só demos mais um passo em direção aos nossos objetivos", escreveu o argentino

"Muito obrigado à torcida pelo que vivemos ontem, foi incrível, nos sentimos locais. Obrigado por tanto carinho", completou.

Vegetti também lamentou o pênalti perdido na partida. Ao longo da primeira etapa, o artilheiro foi derrubado dentro da grande área e o árbitro marcou a penalidade. Na cobrança, o goleiro Ronaldo defendeu sem dar rebote.

"Pessoalmente, com muita briga por não poder dar à equipe a tranquilidade que precisava no início do jogo, tenho que trabalhar ainda mais para melhorar e corrigir no que estou falhando", escreveu o centroavante.

O Vasco chegou à quarta vitória consecutiva no Campeonato Brasileiro. Agora, o time comandado pelo técnico interino Rafael Paiva ocupa a 9ª posição, com 23 pontos.