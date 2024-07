Vasco, de Rafael Paiva, vive grande momento no ano - Leandro Amorim / Vasco

Publicado 18/07/2024 07:54

Rio - Vivendo um momento positivo no Brasileiro com quatro vitórias nos últimos jogos, o Vasco pode encerrar o seu primeiro turno na competição, com sua melhor campanha desde 2012. Neste domingo, o clube carioca encara o Atlético-MG, em Belo Horizonte.

No momento, o Cruz-Maltino tem 23 pontos e ainda tem mais dois jogos por fazer. Caso consiga uma vitória, a equipe de São Januário irá superar as campanhas nos primeiros turnos de 2019, 2017 e 2013.



Além do Atlético-MG, em Belo Horizonte, o Vasco encara o Cuiabá, em São Januário, porém, esta partida foi adiada e ainda não tem dada para acontecer. No entanto, caso derrote o Galo será o suficiente para que o clube carioca chegue aos 26 pontos e supere suas últimas campanhas.



Em 2012, o Vasco terminou o primeiro turno na briga pelo título brasileiro. O Cruz-Maltino ficou com 35 pontos, no fim, acabou completando a competição em quinto lugar, sua melhor campanha nas últimas temporadas.