Goiânia - Rafael Paiva fez questão de valorizar o resgate da confiança do grupo na entrevista coletiva desta quarta-feira, 17, após a vitória do Vasco sobre o Atlético-GO por 1 a 0 . O treinador destacou que sabia "o que tina dentro de casa" e destacou que sempre achou o elenco qualificado.

"Acho que o mais importante, e eu falava isso anteriormente, era resgatar a confiança dos nossos jogadores. Sempre achei o nosso grupo qualificado, com jogadores talentosos, com história no futebol brasileiro e fora do Brasil. A gente sabia o que tinha dentro de casa. A gente conseguiu fazer a confiança voltar, jogar futebol de alto nível. A gente está no caminho, tem que melhorar muita coisa ainda, mas estamos correspondendo", disse o técnico.

Com Rafael Paiva, o Vasco chegou à quarta vitória consecutiva no Brasileirão, o que não acontecia há 12 anos. Além disso, há duas rodadas atrás, findou um jejum de triunfos sobre o Corinthians que já durava 14 anos. O treinador, porém, minimizou a quebra dos tabus e focou no rendimento do time.

"Acho que para a gente é o menos importante agora. Muito satisfeito por como a equipe está rendendo, o que ela está jogando, o que ela está evoluindo, o que ela está tentando deixar dentro de campo. Para mim, isso é mais importante", pontou o técnico.

"Os tabus são legais para a gente conversar e debater, mas o determinante é a forma como a equipe está jogando, como respondeu no jogo de hoje. Um jogo difícil, e a gente conseguiu evoluir, acho que o caminho é esse. Estou muito satisfeito pelo que a gente entregou no jogo e extremamente feliz pela vitória", completou.

O quarteto de reforços, claro, também esteve em pauta na entrevista coletiva. Alex Teixeira, Emerson Rodríguez e Souza já tiveram os nomes publicados no BID da CBF. A tendência é que Coutinho também seja regularizado no decorrer da semana.

"A gente está tentando condicionar os jogadores que chegaram para estarem no nível dos atletas do grupo. Estão trabalhando forte, e temos que ver dia a dia. Sei que está perto do jogo do Atlético-MG, mas a gente tem duas ou três sessões de treinos para tomar essa decisão. A gente não quer antecipar para não criar nenhum tipo de expectativa muito alta", explicou Paiva.

"Mas a gente precisa manter o equilíbrio, independentemente se vão estrear agora ou no próximo jogo. O importante é tentar manter coletivamente o time bem e organizado. Quando acharmos que estão aptos, vão entrar e dar conta do recado. Não podemos deixar de falar do grupo, que corresponderam durante todos esses jogos. Cresceram muito, evoluíram muito. É uma briga sadia, naturalmente as coisas vão acontecer", concluiu.