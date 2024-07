Emerson Rodríguez chega ao Vasco por empréstimo junto ao Inter Miami, dos Estados Unidos - Leandro Amorim / Vasco

Publicado 17/07/2024 17:32

Rio - Anunciados nos últimos dias, Alex Teixeira, Emerson Rodríguez e Souza foram registrados no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF e estão liberados para estrearem pelo Vasco. Eles, no entanto, só poderão entrar em campo na partida contra o Atlético-MG, no domingo (21).

Alex Teixeira pode fazer sua reestreia pelo Vasco Leandro Amorim / Vasco

O trio se junta a Philippe Coutinho como reforços contratados pelo Cruz-Maltino para a sequência da temporada. O camisa 11, diferentemente de seus companheiros, ainda não foi registrado. No entanto, a tendência é de que seu nome apareça no BID no decorrer da semana para que também fique liberado para o duelo com o Galo, no próximo final de semana.



Souza pode fazer seu primeiro jogo pelo Vasco após 14 anos Leandro Amorim / Vasco

Em 11º no Brasileirão, o Vasco vem de quatro jogos sem perder e se encontra em ótima fase sob o comando do técnico interino Rafael Paiva. O Gigante da Colina enfrenta o Atlético-GO nesta quarta-feira (17), às 19h (de Brasília), no Antônio Accioly.