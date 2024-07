Sob o comando de Rafael Paiva, Vasco buscará quarta vitória seguida no Brasileirão - Leandro Amorim / Vasco

Publicado 17/07/2024 10:45 | Atualizado 17/07/2024 10:46

Rio - Em grande fase, o Vasco busca manter a sequência de vitórias sob o comando do técnico interino Rafael Paiva. O Cruz-Maltino reencontra o Atlético-GO pelo Brasileirão após quatro anos, nesta quarta-feira (17), às 19h (de Brasília), no Antônio Accioly, e tenta conquistar o quarto triunfo consecutivo.

Em seis jogos sob o comando de Rafael Paiva após a demissão do português Alvaro Pacheco, o Vasco venceu quatro, empatou e perdeu uma. Ainda sem os reforços de Philippe Coutinho, Alex Teixeira e Souza, o Cruz-Maltino reencontra o Atlético-GO após quatro anos e aposta no retrospecto positivo.

Na história, o Vasco enfrentou o Atlético-GO em 18 ocasiões, venceu nove, empatou cinco e perdeu apenas quatro. Ao todo, são 21 gols marcados em 18 confrontos (média de 1,17 por partida) e apenas 11 sofridos (média de 0,61 por partida). Entretanto, a última vitória aconteceu há sete anos.

A última vez que o Vasco enfrentou o Atlético-GO foi no Brasileirão de 2020. Na ocasião, o Cruz-Maltino foi derrotado em São Januário por 2 a 1, no primeiro turno, e empatou por 1 a 1, fora de casa, no returno. Já a última vitória aconteceu na edição de 2017, quando venceu os dois encontros.



Após conquistar três vitórias consecutivas, o Vasco saltou na tabela e se afastou da zona de rebaixamento. O Cruz-Maltino ocupa o 11º lugar com 20 pontos, enquanto o Atlético-GO foi derrotado nos últimos três jogos e amarga a penúltima colocação com 11.