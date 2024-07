Emerson Rodríguez, novo reforço do Vasco - Leandro Amorim / Vasco

Publicado 16/07/2024 15:13 | Atualizado 16/07/2024 15:23

Rio - O Vasco oficializou a contratação do atacante Emerson Rodríguez na tarde desta terça-feira (16). O colombiano chega ao Cruz-Maltino por empréstimo junto ao Inter Miami, dos Estados Unidos, por um ano.

O atleta de 23 anos desembarcou no Rio de Janeiro durante a última semana e destacou a alegria de vestir a camisa vascaína: "Estou muito feliz por estar aqui. De vir ao Brasil, ao Vasco da Gama, uma grande instituição que me abriu as portas. Espero poder fazer uma grande temporada e um grande campeonato com os meus companheiros".

Emerson Rodríguez surgiu no Millonarios, em 2020. Na sequência, foi emprestado ao Llaneros, também da Colômbia, antes de voltar a Bogotá. Após marcar cinco gols e dar três assistências pelo clube que o revelou, em 2021, foi vendido ao Inter Miami por cerca de 2,5 milhões de euros.



Agora, o ponta colombiano chega ao Rio de Janeiro para ser mais uma opção ao técnico Rafael Paiva e reforçar um setor carente do time do Vasco.