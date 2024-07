Após deixar o Vasco, Ramón Díaz assumiu o Corinthians - Leandro Amorim/vasco

Publicado 16/07/2024 12:55

se defender no processo movido pelo técnico Ramón Díaz, que entrou com ação na entidade cobrando uma multa de quase R$ 30 milhões pela rescisão de seu contrato. As partes divergem sobre quem tomou a decisão pela saída. Rio - O Vasco recebeu uma intimação da Fifa, na última segunda-feira (15), para, quepela rescisão de seu contrato. As partes divergem sobre quem tomou a decisão pela saída.

O processo de Ramón não pegou o Vasco de surpresa. O clube já esperava uma batalha judicial e prepara a defesa, que será com base em depoimentos de jogadores e funcionários que presenciaram tudo que aconteceu no vestiário após a goleada sofrido para o Criciúma, quando, segundo o clube, o argentino pediu demissão.

"O Vasco da Gama informa que imediatamente após a partida Ramón Díaz e Emiliano Díaz não fazem mais parte da comissão técnica", escreveu o Cruz-Maltino em seus redes sociais menos de 20 minutos após o fim da partida. Depois, a SAF afirmou que foi Ramón quem pediu para sair.

Ramón e Emiliano Díaz, seu filho e auxiliar, deram uma versão diferente. No mesmo dia, eles foram para a coletiva e afirmaram que ficaram sabendo da demissão pelas redes sociais. O Vasco acredita que foi uma estratégia para cobrar a multa do contrato. Apresentado na última segunda-feira (15) pelo Corinthians, o técnico reforçou sua versão do ocorrido. No entanto,. No mesmo dia, eles foram para a coletiva e afirmaram que ficaram sabendo da demissão pelas redes sociais. O Vasco acredita que foi uma estratégia para cobrar a multa do contrato. Apresentado na última segunda-feira (15) pelo Corinthians, o técnico

Internamente, o Vasco tem confiança de que sairá vencedor do processo. O clube chegou a cogitar um acordo extrajudicial com Ramón Díaz antes da ação, mas agora também cobrará a multa do técnico.