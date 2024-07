Philippe Coutinho em treino do Vasco - Leandro Amorim / Vasco

Publicado 16/07/2024 10:28 | Atualizado 16/07/2024 11:51

Rio - Anunciados pelo Vasco como reforços para o segundo semestre, o volante Souza, o meia Philippe Coutinho e o atacante Alex Teixeira não devem viajar para Goiânia para encarar o Atlético-GO, nesta quarta-feira. A tendência é que Coutinho faça sua reestreia contra o Atlético-MG, no próximo domingo.

Com três vitórias seguidas no Brasileirão, o Vasco irá passar por uma sequência de jogos fora do Rio, o primeiro contra o Dragão e o segundo contra o Galo, em Belo Horizonte, e posteriormente contra o Grêmio, em local ainda indefinido, mas com o mando dos gaúchos.



Com isso, a primeira oportunidade dos vascaínos verem de perto os novos jogadores deverá acontecer no próximo dia 4, contra o Bragantino, em São Januário. Além deles, o Cruz-Maltino tem um acordo com o atacante Emerson Rodríguez, emprestado pelo Inter Miami.



O clube carioca ainda busca a contratação de um atacante e de um zagueiro. Os setores são considerados os prioritários para o Cruz-Maltino neste momento. Outras contratações só chegariam em caso de uma grande oportunidade de mercado.