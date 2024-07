Souza é o novo reforço do Vasco - Leandro Amorim/Vasco

Publicado 15/07/2024 09:52 | Atualizado 15/07/2024 10:09

De volta ao Vasco após 14 anos no exterior, o volante Souza trata a oportunidade de vestir a camisa cruz-maltina novamente como o maior desafio de sua carreira. Aos 35 anos, o jogador falou sobre sua expectativa no retorno a São Januário. Rio -, o volante Souza trata a oportunidade de vestir a camisa cruz-maltina novamente como. Aos 35 anos, o jogador falou sobre sua expectativa no retorno a São Januário.

"É a oportunidade da minha vida. Joguei em inúmeros clubes, mas se for falar de missão, desafio, acho que é o maior desafio da minha carreira. Estou me preparando para suprir as expectativas não somente do torcedor, dentro de campo, mas também fora de campo", disse Souza à VascoTV.

assinou com o Vasco até o fim de 2025. Sua chegada, assim como a provável de Alex Teixeira, foi um pedido do meia Philippe Coutinho, seu amigo desde a categoria de base e que voltou ao clube recentemente. O volante. Sua chegada, assim como a provável de Alex Teixeira, foi, seu amigo desde a categoria de base e que voltou ao clube recentemente.

"Muito feliz de voltar, num momento que tenho certeza que posso ajudar muito o clube. Um novo Vasco está se formando com a presidência do Pedrinho, com o Felipe. O Vasco precisava de uma estrutura de vascaínos que conhecem o clube, até por isso estou voltando, com o Coutinho", afirmou.

No último domingo (14), Souza realizou seu primeiro treino com o elenco do Vasco. O clube volta a campo na quarta-feira (17), às 19h (de Brasília), contra o Atlético-GO, no Estádio Antônio Accioly.