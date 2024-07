Neymar foi vaiado pela torcida do Vasco na apresentação de Coutinho - Reprodução

Publicado 13/07/2024 17:07 | Atualizado 13/07/2024 17:08

Neymar foi vaiado após aparecer em vídeo mandando uma mensagem para o novo reforço cruz-maltino. Rio - A barreira virou baile. Philippe Coutinho foi apresentado neste sábado (13), em São Januário , com a presença de milhares de torcedores que fizeram muita festa e lotaram as arquibancadas mesmo debaixo de chuva. Porém, uma cena inusitada chamou a atenção:mandando uma mensagem para o novo reforço cruz-maltino.

Neymar tem uma longa relação com Philippe Coutinho. Ambos atuaram juntos na base da seleção brasileira e conquistaram títulos, além de disputarem a Copa do Mundo de 2018, na Rússia, com a principal. Logo após o vídeo do craque do Al-Hilal, da Arábia Saudita, apareceu a mensagem de Richarlison, do Tottenham, da Inglaterra, que foi aplaudido.

Reação da torcida do Vasco ao Neymar aparecendo na apresentação do Coutinho: pic.twitter.com/PDREQpyVYu — Canal Eu Sou Vascaino (@eusouvascainoyt) July 13, 2024

Além das vaias à Neymar, a torcida do Vasco também ecoou o cântico "Coutinho é melhor que Neymar". Recentemente, o craque apareceu vestindo a camisa do Flamengo e tem sido especulado no rival para o futuro. Já Richarlison, embora tenha identificação com o Fluminense, tem certa aprovação da torcida vascaína por já ter declarado torcida pelo clube.