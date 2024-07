Ao lado dos filhos, Philippe Coutinho é apresentado em São Januário - Matheus Lima / Vasco

Publicado 13/07/2024 13:29 | Atualizado 13/07/2024 13:45

Rio - O baile na barreira do Vasco começou debaixo de chuva para receber Philippe Coutinho como novo reforço do clube carioca. Em São Januário, com a presença de milhares de torcedores, o apoiador, de 32 anos, foi novamente apresentado na tarde deste sábado. Emocionado, o meia falou sobre a sensação de retornar ao clube que o formou após 14 anos.

"Passa um filme na minha cabeça, via grandes ídolos aqui treinando, e sempre foi meu sonho, fazer parte disso, de um dia me tornar profissional e conseguir jogar aqui diante de vocês, então muito obrigado. Queria agradecer a todos vocês que em vários momentos da minha vida foram muito importantes, me apoiando, mesmo distante, jogando em outros países, eu sentia o amor e carinho de vocês", afirmou.



Philippe Coutinho, que assinou contrato de empréstimo com o Vasco por um ano, já está regularizado para fazer sua reestreia. O apoiador projetou momentos especiais em sua segunda passagem pelo clube carioca.



"Espero do fundo do meu coração que a gente consiga comemorar muito juntos. E vocês podem ter certeza que eu vou me doar ao máximo, dedicar e estar focado para junto dos meus companheiros honrar essa camisa dentro de campo", disse.