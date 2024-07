Acompanhado da mulher, Ainê, e dos filhos, Phillippe Coutinho acena para a torcida em São Januário - Matheus Lima/Vasco.

Acompanhado da mulher, Ainê, e dos filhos, Phillippe Coutinho acena para a torcida em São JanuárioMatheus Lima/Vasco.

Publicado 13/07/2024 21:00 | Atualizado 14/07/2024 00:26

Rio - A contratação de Philippe Coutinho já surtiu efeito no Vasco. Desde o anúncio do jogador, na última quarta-feira (10), o Cruz-Maltino teve um aumento de quase dez mil sócios. O plano "Sócio Gigante" ultrapassou a marca de 42 mil sócios neste sábado (13), após a apresentação do camisa 11.

O Vasco tinha 34 mil sócios quando anunciou a contratação. Desde então, teve um aumento de oito mil sócios. O clube fez uma promoção com 30% de desconto no plano "Gigante" para novas adesões, renovações e upgrade, e a torcida se mobilizou para atingir a marca de 50 mil.