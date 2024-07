Lucas Piton marcou o primeiro gol do Vasco na vitória sobre o Corinthians - THIAGO RIBEIRO/AGIF/ESTADÃO CONTEÚDO

Publicado 14/07/2024 10:40

Rio - Um dos grandes destaques do Vasco na temporada, Lucas Piton entrou na mira de clubes europeus. Ainda não há nenhuma proposta na mesa do Cruz-Maltino, no entanto, o empresário do jogador está na Europa e a possibilidade do lateral ser negociado nesta janela está sendo discutida. As informações são do "ge".