Lucas Piton chegou ao Vasco no ano passado - Leandro Amorim/ Vasco

Lucas Piton chegou ao Vasco no ano passadoLeandro Amorim/ Vasco

Publicado 11/07/2024 13:00 | Atualizado 11/07/2024 13:02

Rio - Destaque na temporada do Vasco, o lateral-esquerdo Lucas Piton, de 23 anos, assumiu a vice-artilharia do clube carioca em 2024. O jogador vive seu ano com mais bolas nas redes em toda a carreira e também com mais participações diretas em gols.

Até o momento, Lucas Piton entrou em campo em 27 jogos, fez cinco gols e deu quatro assistências. Ao marcar contra o Corinthians, o lateral igualou Deivid como vice-artilheiro do Vasco no ano. Eles estão atrás somente de Pablo Vegetti que anotou 14 gols no ano.



Em suas temporadas anteriores, Piton havia feito apenas três gols somando os anos de 2021, 2022 e 2023. Ele balançou as redes apenas uma vez em cada temporada. Em 2019 e em 2020, o lateral, de 23 anos, passou em branco.



Piton também chegou a nove participações em gols no ano, superando sua melhor marca que já havia sido ano passado pelo Vasco. Ele teve oito participações, anotando uma bola na rede e dando sete assistências. No total, o jovem entrou em campo em 76 jogos, fez seis gols e deu 11 assistências pelo Cruz-Maltino.