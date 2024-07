Rafael Paiva, técnico interino do Vasco - Leandro Amorim/vasco

Publicado 11/07/2024 07:40 | Atualizado 11/07/2024 07:56

Rio - O Vasco mudou da água para o vinho. Após a demissão do técnico português Álvaro Pacheco com apenas quatro partidas, o interino Rafael Paiva assumiu o comando e colocou uma pulga atrás de orelha do presidente Pedrinho. O Cruz-Maltino cresceu de produção, venceu três seguidas e tem um dos melhores aproveitamentos do Brasileirão no período.

Foi a terceira consecutiva do Vasco, que subiu na classificação, se afastou da zona de rebaixamento e, agora, começa a olhar para a parte de cima da tabela. O Cruz-Maltino somou 13 de 18 pontos possíveis e tem 72.2% de aproveitamento com o interino. vitória sobre o Corinthians por 2 a 0 , nesta quarta-feira (10), encerrou um jejum de 14 anos., que subiu na classificação, se afastou da zona de rebaixamento e, agora, começa a olhar para a parte de cima da tabela.

Além disso, o Vasco apresentou uma evolução ofensiva e defensiva. Após sofrer com um alto volume de finalizações e gols em quatro partidas com Álvaro Pacheco, a situação mudou com Rafael Paiva. Em seis jogos, o Cruz-Maltino marcou 15 gols e sofreu apenas cinco, cedendo um gol a cada 15 finalizações, de acordo com o "SofaScore".

Após vencer a terceira consecutiva, o Vasco volta a campo no próximo dia 17, às 19h (de Brasília), contra o Atlético-GO, fora de casa, pela 17ª rodada do Brasileirão. O técnico interino Rafael Paiva será uma semana para preparar a equipe, que em breve será reforçada pelo meia Philippe Coutinho.