Pepe, de Portugal, no jogo contra a FrançaFranck Fife / AFP

Publicado 12/07/2024 21:15

Rio - No mercado em busca de reforços para a sequência da temporada, o Vasco tentou a contratação de Pepe. O zagueiro e seu estafe, inclusive, chegaram a sinalizar positivamente para a abertura da negociação. Depois, porém, o próprio jogador comunicou que não deseja retornar ao Brasil neste momento. A informação é do site "ge".

Pepe tem 41 anos e ficou livre no mercado após deixar o Porto, de Portugal, ao fim da última temporada. Recentemente, o zagueiro estava com a seleção de Portugal na Euro 2024. Ele, inclusive, foi um dos destaques da equipe no torneio.

Após a coletiva de apresentação de Coutinho , na última quinta-feira, o presidente Pedrinho conversou com os jornalistas e revelou que a violência impediu a contratação de um atleta que atua fora do país. Segundo o site, o jogador em questão era Pepe.

"Uma negociação que nós estávamos fazendo com um jogador que joga fora do país, e o que foi definitivo para ele não vir foi a questão da violência. Ele tinha medo por causa da família", contou Pedrinho.

Natural de Maceió, Pepe jogou nas categorias de base do Corinthians Alagoano, mas nunca atuou profissionalmente no Brasil. Mais tarde, ele foi para Portugal e teve oportunidade no Marítimo. O bom desempenho chamou a atenção do Porto, que o contratou em 2004.

Três anos depois, se transferiu para o Real Madrid. O zagueiro foi peça importante para o time e permaneceu no clube por dez temporadas. Posteriormente, passou pelo Besiktas, da Turquia, antes de retornar ao Porto, em 2019.