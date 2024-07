Sob o comando de Rafael Paiva, Vasco buscará quarta vitória seguida no Brasileirão - Leandro Amorim / Vasco

Sob o comando de Rafael Paiva, Vasco buscará quarta vitória seguida no BrasileirãoLeandro Amorim / Vasco

Publicado 16/07/2024 17:28

Rio - O Vasco divulgou a lista de jogadores relacionados para enfrentar o Atlético-GO, nesta quarta-feira (17), às 19h (de Brasília), no Estádio Antônio Accioly, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. O técnico Rafael Paiva terá desfalques para escalar o time titular do Cruz-Maltino no duelo.

Emerson Rodríguez, Philippe Coutinho e O zagueiro João Victor (em tratamento) e os meias Estrella (lesionado) e Payet (em transição) não estarão à disposição do comandante em Goiânia. Além do trio, Alex Teixeira Souza , reforços já anunciados pelo Gigante da Colina para a sequência da temporada, ainda não foram relacionados.

A grande novidade na lista é o atacante GB, de 19 anos, que será o reserva imediato do artilheiro Pablo Vegetti no confronto.

O Vasco vive boa fase, com três vitórias seguidas no Brasileirão, e busca aumentar a sequência diante do Dragão. Atualmente, o Cruz-Maltino ocupa a 11ª posição na tabela, com 20 pontos.

Confira os relacionados do Vasco para o confronto

. Goleiros: Keiller, Léo Jardim e Pablo;

. Defensores: Leandrinho, Léo, Lucas Piton, Maicon, Paulo Henrique, Puma Rodríguez, Rojas e Victor Luis;

. Meio-campistas: Galdames, Hugo Moura, JP, Mateus Carvalho, Praxedes, Sforza e Zé Gabriel;

. Atacantes: Adson, David, GB, Rayan, Rossi e Vegetti.