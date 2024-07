Philippe Coutinho em treino do Vasco - Leandro Amorim / Vasco

Philippe Coutinho em treino do VascoLeandro Amorim / Vasco

Publicado 16/07/2024 13:46

Rio - O torcedor do Vasco precisará esperar um pouco mais para ver a estreia de Philippe Coutinho. Apesar de estar regularizado, o camisa 11, assim como o francês Payet, não viajou para Goiânia, onde o time carioca enfrenta o Atlético-GO, nesta quarta (17), às 19h (de Brasília). A dupla segue aprimorando a parte física.

LEIA MAIS: Vasco recebe intimação da Fifa para se defender em processo de Ramón Díaz

Sem os dois principais nomes do elenco, Rafael Paiva também não sabe se poderá contar com o atacante Adson. O camisa 28 não está 100% e será reavaliado na capital goiana. JP e Rayan são as opções caso ele seja vetado.

Segundo o site "ge", o provável time do Vasco para encarar o Atlético-GO tem Léo Jardim, Paulo Henrique, Maicon, Léo, Lucas Piton, Hugo Moura, Mateus Cocão, Praxedes, Adson (JP ou Rayan), David e Vegetti.

Atualmente, o Vasco ocupa a 11ª posição do Campeonato Brasileiro, com 20 pontos. O time vive bom momento com o técnico Rafael Paiva e não sabe o que é perder há quatro jogos.