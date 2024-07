Alex Teixeira firmou contrato com o Vasco válido até o fim de 2025 - Leandro Amorim / Vasco

Alex Teixeira firmou contrato com o Vasco válido até o fim de 2025Leandro Amorim / Vasco

Rio - Anunciado como reforço do Vasco na última segunda-feira (15) , Alex Teixeira valorizou o acerto e ressaltou a felicidade de vestir a camisa do Cruz-Maltino mais uma vez. Será a terceira passagem do meia-atacante pelo clube de São Januário na carreira.

"Muito importante estar de volta, minha segunda casa. Toda vez que eu tiver oportunidade de voltar para o Vasco, eu voltarei com certeza. O clube que me formou, que me deu todo apoio, e estou muito feliz de estar aqui novamente", afirmou o atleta à VascoTV.

Além de Alex Teixeira, o Gigante da Colina acertou com Philippe Coutinho Souza , que foram formados na base do clube.

No CT Moacyr Barbosa, o meia-atacante reencontrou companheiros com quem conviveu em 2023, quando deixou o Vasco. Ele, porém, garantiu que sempre manteve contato com o grupo, principalmente com Payet: "Eu nunca deixei de falar com eles, a gente sempre se falava por mensagem, às vezes nos encontrávamos na minha casa ou em outro lugar. Todos são parceiros".



"Fiquei muito feliz pelo carinho que o Payet tem por mim, igual tenho por ele. Foi uma das primeiras pessoas que encontrei, foi um dos jogadores que criei amizade muito grande. Estou aqui de novo para reviver essa parceria", completou.

O Vasco vive bom momento no Campeonato Brasileiro, com três vitórias seguidas, e busca aumentar a sequência sob o comando de Rafael Paiva contra o Atlético-GO, nesta quarta-feira (17), às 19h (de Brasília), em Goiânia.

Alex Teixeira, inclusive, garantiu estar "muito feliz" com a grande fase do Cruz-Maltino e valorizou a importância de um "ambiente vitorioso" para o elenco trabalhar.