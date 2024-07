Philippe Coutinho ao lado de Pedrinho - Leandro Amorim / Vasco

Publicado 17/07/2024 10:12 | Atualizado 17/07/2024 10:13

Rio - De volta ao Vasco, após 14 anos atuando no futebol europeu e também no "Mundo Árabe", Philippe Couitinho, de 32 anos, deverá reestrear no próximo domingo contra o Atlético-MG, em Belo Horizonte. Para começar com o pé direito, o apoiador terá que "driblar" um retrospecto ruim que acompanhou alguns ícones em seus retornos ao clube carioca na história recente.

Atual presidente do Vasco, Pedrinho retornou ao clube carioca em 2008, após passagem por Palmeiras e Fluminense. Em sua primeira partida, o meia não conseguiu ajudar o Cruz-Maltino na derrota por 3 a 1 para o Náutico no Brasileiro daquele ano. No fim, o clube ainda amargaria seu primeiro rebaixamento para a Série A.



Campeões da Libertadores, Felipe e Juninho voltaram ao Vasco em um período em que a equipe carioca estava bem. Porém, suas reestreias não foram tão boas. O Maestro chegou em 2010 e voltou a atuar pelo Cruz-Maltino no empate sem gols contra o Flamengo no Brasileiro daquele ano. Já o Reizinho voltou marcando contra o Corinthians, em São Paulo, porém, o Alvinegro virou e venceu uma partida que acabou sendo decisiva no título do Brasileiro daquele ano. O Cruz-Maltino foi vice-campeão.



O volante Romulo, que fez parte da equipe campeã da Copa do Brasil de 2011, ficou alguns anos no futebol russo, passou por Flamengo e Grêmio, até retornar ao Vasco em 2021. Na sua estreia, pelo Carioca daquele ano, o Cruz-Maltino foi derrotado pelo Madureira por 1 a 0.



Por fim, Alex Teixeira, que voltou a fazer parte do elenco do Vasco, iniciou sua segunda passagem pelo Cruz-Maltino em 2022. A sua reestreia foi contra a Chapecoense, pela Série B, e a partida terminou com um empate sem gols.